Российские авиакомпании планируют увеличить перевозки до 101,2 млн пассажиров

В текущем, 2023-м, году российские авиакомпании собираются увеличить перевозки до 101,2 миллиона пассажиров.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, авиакомпании в 2023 году увеличат пассажиропоток до 101,2 миллиона человек. Данный показатель на 6,5% повысит данные по прошлому году. Об этом сообщает тв360.

Ранее также стало известно о том, что порядка 300 миллиардов рублей кабмин выделил из госбюджета на выкуп самолетов у иностранных лизинговых компаний.

По словам Савельева, общее количество летной техники в отечественных авиапарках составляет 1,2 тысячи бортов. Инициатива правительства, как он отметил, поможет компаниям выкупать самолеты.