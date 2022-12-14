На Невском проспекте появилось новогоднее освещение

На Невском проспекте и у Гостиного двора спустя почти месяц загорелись новогодние огни. Украшать город к Новому году начали еще в середине ноября.

В Северной столице на Невском проспекте заработало праздничное освещение. Специалисты начали украшать город еще в середине ноября, однако до Невского проспекте добрались только спустя почти месяц. Об этом сообщает Neva.Today.

Напомним, что на Дворцовой площади Петербурга уже установили новогоднюю ель. Ее украсят к 19 декабря. На это Смольный выделил 6,9 млн рублей. Отметим, что это почти на 1,5 млн рублей больше, чем в 2021 году, когда власти потратили 5,5 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в преддверии новогодних праздников стремительно подорожал незаменимый атрибут праздничного настроения, мандарины. Средняя цена за килограмм выросла до 250 рублей, за некоторые отдельные сорта придется и вовсе платить по 450 рублей за килограмм.