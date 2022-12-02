В Петербурге под Новый год на 60% подорожали мандарины

В Петербурге в преддверии новогодних праздников стремительно подорожал незаменимый атрибут праздничного настроения, мандарины. Эксперты рассказали, что из-за логистики и неурожая мандарины подорожали на 60 процентов.

Средняя цена за килограмм в Северной столице выросла до 250 рублей, за некоторые отдельные сорта придется и вовсе платить по 450 рублей за килограмм. Отметим, что в прошлом году один килограмм цитрусовых стоил 150-170 рублей. Об этом сообщает AllNW.

Игроки рынка отметили, что общие продажи мандаринов в 2022 году упали на 10-15 процентов. Кроме того, значительно сократился и ассортимент товаров.

Эксперты считают, что такое подорожание произошло из-за ухода с российского рынка трех мировых лидеров морских контейнерных перевозок. На их долю приходилось более половины поставляемых фруктов. Также негативно на цены отразился и неурожай мандаринов.