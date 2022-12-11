Петербуржцам рассказали, что конфеты к Новому году подорожали

В преддверии Нового года, до которого остается всего лишь пару недель, петербуржцы начинают покупать подарки своим близким. Однако эксперты предупредили о том, что цены на подарки заметно подросли.

Подарочный набор конфет весом 0,5 кг подорожал в Северной столице на пять процентов по сравнению с прошлогодними показателями. В среднем на такой набор в преддверии Нового года придется потратить порядка 690 рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Однако петербуржцы явно остались недовольны такими изменениями. Объем продаж наборов конфет упал на 15 процентов.

Отметим, что в Петербурге подешевели новогодние игрушки. В 2022 году, в сравнении с прошлым годом, их можно купить на шесть процентов дешевле. В среднем на них придется потратить около 390 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с августа 2021 года цены на квадратный метр первичного жилья в Калининграде начали расти и к началу ноября 2022 достигли 147,4 тысячи рублей. В октябре цена за “квадрат” составляла около 100,4 тысячи рублей.