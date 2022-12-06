Россияне нашли замену Booking и AIRBNB

В России после ухода сервиса бронирования жилья Booking.com увеличились случаи бронирования номеров на официальных сайтах отелей. Количество таких регистрация выросло в три раза.

В России до марта 2022 года 70 процентов онлайн-бронирования приходилось на голландский сервис Booking.com. Однако в связи с тем, что сервис покинул российский рынок, жители страны стали пользоваться сайтами самих отелей. Второе место занял сервис Ostrovok.ru. Им воспользовались 28 процентов жителей. Третье место занял сервис 101hotels.com. Об этом сообщает АБН.

Такие данные привела система Bnovo на основе данных отелей, подключенных к ней. Однако неизвестно, сколько всего заведений подключено.

В Росстате рассказали, что в прошлом году в Российской Федерации насчитывалось 28,9 тыс. объектов для отдыха. Однако эксперты считают, что почти 18 процентов туристического жилья находятся в “серой” зоне.