  • 7 Апрель 2022
USD 07.04.2022 82.5962 -0.7558
USD ММВБ 10:18 78.9500  
EUR 07.04.2022 90.5998 -1.1291
EUR ММВБ 10:18 86.1369  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Импортозамещение Airbnb не спасло от роста цен на отели в Петербурге

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В Петербурге создали свой сервис для электронного бронирования номеров в гостиницах.

С уходом из России иностранных сервисов бронирования в Петербурге создали свой проект, который позволяет дистанционно снять номер в отеле. Как сообщает ALLNW цены на номера в петербургских отелях при этом совсем не радуют туристов.

Зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха начали покидать Россию в марте. В частности, ушли Airbnb и Booking. Последний обеспечивал максимальную долю запросов на аренду гостиниц в городе и ушел с рынка в тот момент, когда на нем шел активный рост.

По итогам 2021 года наполняемость петербургских гостиниц составила 51%. В течение всего года этот показатель рос. В итоге он превысил статистику по 2020 году, хотя и не дотянул до «допандемийного» 2019-го. Такие выводы делают специалисты консалтинговой компании Colliers в отчете «Гостиничная недвижимость» по итогам 2021 года.

Позиции ушедших Airbnb и Booking готовы занять российские сервисы Яндекс.Путешествия, «Туту.ру», «Островок.ру» и другие. Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский называет срок примерно в два месяца достаточным для переходного периода. За это время, по его словам, к новым условиям адаптируются отели, площадки и сами туристы.

Петербургский комитет по развитию туризма подключился к процессу импортозамещения и создал сервис бронирования отелей и экскурсий на на обновленном туристском портале Visit Petersburg.

Председатель комитета Сергей Корнеев отметил, что в базе сервиса уже находится около 2 тысяч петербургских отелей и примерно 70 маршрутов. Подходящий вариант поездки можно выбрать из любого региона России и других стран. Отмечается, что с 2017 года комитет поддерживает развитие системы онлайн-бронирования туристических услуг Peterbooking.Ru.

Издание ALLNW сравнило цены на сервисах со средними ценами на аренду гостиничного номера в конце 2021 года. Для сравнения использовались данные материала «10 лучших отелей СПб для встречи Нового года» проекта «МаркаКачества», которая была опубликована 13 декабря 2021. Забронировать номер в отеле «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова желающим предлагалось по цене почти от 2900 рублей за ночь. Номер наиболее бюджетной категории в том же отеле через сервис «Открой для себя Санкт-Петербург!» сейчас обойдется в 3649, а через Peterbooking.Ru — в 3950 рублей за ночь.

По данным той же статью за номер в отелей «Москва» на площади Александра Невского в декабре туристу нужно было отдать 2453 рубля. Сейчас через сервис комитета по туризму он стоит от 3 255 рублей в сутки, а через Peterbooking — 3300 рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Туризм

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram