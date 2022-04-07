Импортозамещение Airbnb не спасло от роста цен на отели в Петербурге

С уходом из России иностранных сервисов бронирования в Петербурге создали свой проект, который позволяет дистанционно снять номер в отеле. Как сообщает ALLNW цены на номера в петербургских отелях при этом совсем не радуют туристов.

Зарубежные сервисы бронирования жилья для отдыха начали покидать Россию в марте. В частности, ушли Airbnb и Booking. Последний обеспечивал максимальную долю запросов на аренду гостиниц в городе и ушел с рынка в тот момент, когда на нем шел активный рост.

По итогам 2021 года наполняемость петербургских гостиниц составила 51%. В течение всего года этот показатель рос. В итоге он превысил статистику по 2020 году, хотя и не дотянул до «допандемийного» 2019-го. Такие выводы делают специалисты консалтинговой компании Colliers в отчете «Гостиничная недвижимость» по итогам 2021 года.

Позиции ушедших Airbnb и Booking готовы занять российские сервисы Яндекс.Путешествия, «Туту.ру», «Островок.ру» и другие. Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский называет срок примерно в два месяца достаточным для переходного периода. За это время, по его словам, к новым условиям адаптируются отели, площадки и сами туристы.

Петербургский комитет по развитию туризма подключился к процессу импортозамещения и создал сервис бронирования отелей и экскурсий на на обновленном туристском портале Visit Petersburg.

Председатель комитета Сергей Корнеев отметил, что в базе сервиса уже находится около 2 тысяч петербургских отелей и примерно 70 маршрутов. Подходящий вариант поездки можно выбрать из любого региона России и других стран. Отмечается, что с 2017 года комитет поддерживает развитие системы онлайн-бронирования туристических услуг Peterbooking.Ru.

Издание ALLNW сравнило цены на сервисах со средними ценами на аренду гостиничного номера в конце 2021 года. Для сравнения использовались данные материала «10 лучших отелей СПб для встречи Нового года» проекта «МаркаКачества», которая была опубликована 13 декабря 2021. Забронировать номер в отеле «Амбассадор» на проспекте Римского-Корсакова желающим предлагалось по цене почти от 2900 рублей за ночь. Номер наиболее бюджетной категории в том же отеле через сервис «Открой для себя Санкт-Петербург!» сейчас обойдется в 3649, а через Peterbooking.Ru — в 3950 рублей за ночь.

По данным той же статью за номер в отелей «Москва» на площади Александра Невского в декабре туристу нужно было отдать 2453 рубля. Сейчас через сервис комитета по туризму он стоит от 3 255 рублей в сутки, а через Peterbooking — 3300 рублей.