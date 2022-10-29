В Центре Петербурга отреставрируют три школы в объектах культурного наследия

В Центральном районе Петербурга пройдет капитальный ремонт в трех школах, которые расположены в объектах культурного наследия регионального значения.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, капитальный ремонт проведут в гимназии №166, а также школах №181 и №321. Образовательные учреждения уже заключили контракты на разработку проектно-сметной документации.

Глава администрации Центрального района Елена Федорова отметила, что работы такого характера будут проведены в этих школах впервые.

В правительстве отметили, что в новых районах города строятся современные школы с бассейнами и спортивными площадками. Капитальный ремонт исторических зданий позволит сделать их более удобными и современными для детей.

На время учащихся переведут в другие школы Центрального района. Проектно-сметная документация должна быть готова 15 декабря 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе Петербурга появится детский сад на 100 воспитанников. Под учебное учреждение будут переоборудованы три этажа жилого дома.