На Бабушкина откроют трехэтажный детский сад на 100 воспитанников

В Невском районе Петербурга появится детский сад на 100 воспитанников. Под учебное учреждение будут переоборудованы три этажа жилого дома.

Как сообщает пресс-служба Смольного, было принято постановление правительства “О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилых помещений по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 84, корп. 2, строение 1, помещения 1Н, 33Н, 34Н”.

Постановление принято с целью обеспечить жителей Невского района дошкольным образовательным учреждением.

Обучаться в детском саду будут дети в возрасте от 1,6 до 7 лет. Для их комфортного воспитания выделено 1686 “квадратов”, расположенных на первых трех этажах 27-этажного здания. Для детей до трех лет планируется открыть две ясельные группы. Для старших детей организуют три группы общеразвивающей направленности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Петербурга 1 сентября открылся детский сад на 320 мест. Трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям.