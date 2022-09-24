  • 24 Сентябрь 2022
USD 24.09.2022 58.1006 -1.7312
USD ММВБ  
EUR 24.09.2022 56.4751 -2.4637
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Шушарах открыли современный детский сад

Автор:


© Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Темы дня

В Пушкинском районе Петербурга 1 сентября открылся детский сад на 320 мест. Трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в новом детском саду в Шушарах есть все, чем должен обладать современный детсад. В нем установлены уютные детские спальные места, работает гимнастический зал, бассейн, в игровых комнатах предусмотрен теплый пол, а также есть кабинет психолога и сенсорная комната.

Также в здании есть музыкальные залы для детей разных возрастов и медицинский кабинет. Для ребят старших групп будет открыта “Мультистудия”, в которой дети смогут самостоятельно создавать мультфильмы. Для детей компенсирующих групп и групп младшего возраста будет открыта “Творческая лаборатория”, которая представляет из себя многофункциональный комплекс творчества и психологической разгрузки.

Для каждой группы разработан свой дизайн помещения. Вся мебель качественная, из натуральных материалов. На уличных площадках уложено специальное покрытие.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram