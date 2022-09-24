В Шушарах открыли современный детский сад

В Пушкинском районе Петербурга 1 сентября открылся детский сад на 320 мест. Трехэтажное здание соответствует всем современным требованиям.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в новом детском саду в Шушарах есть все, чем должен обладать современный детсад. В нем установлены уютные детские спальные места, работает гимнастический зал, бассейн, в игровых комнатах предусмотрен теплый пол, а также есть кабинет психолога и сенсорная комната.

Также в здании есть музыкальные залы для детей разных возрастов и медицинский кабинет. Для ребят старших групп будет открыта “Мультистудия”, в которой дети смогут самостоятельно создавать мультфильмы. Для детей компенсирующих групп и групп младшего возраста будет открыта “Творческая лаборатория”, которая представляет из себя многофункциональный комплекс творчества и психологической разгрузки.

Для каждой группы разработан свой дизайн помещения. Вся мебель качественная, из натуральных материалов. На уличных площадках уложено специальное покрытие.