В Петербургских школах до конца года появятся новые автобусы

Новые автобусы поступят в школы, колледжи и дома детского творчества. Вся техника отечественного производства и закуплена за счет федерального бюджета.

Как передает пресс-служба Смольного, город старается активно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений. Создается большое количество профильных лабораторий, а также происходит активное внедрение цифровых технологий в учебный процесс. Помимо этого в администрации города считают, что важно обеспечить школы собственным транспортом, а также помочь с организацией экскурсий для детей.

До конца текущего года в образовательные учреждения поступят 24 автобуса, вместимостью до 31 пассажира. Все автобусы марок ГАЗ и ПАЗ, 2022 года выпуска.

После оформления всех необходимых документов автобусы будут переданы школам в семи районах города, а также в Пожарно-спасательный колледж, Дворец творчества юных и Городской центр детского технического творчества.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург стал одним из лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития за 2021 год.