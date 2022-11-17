Санкт-Петербург занял второе место в области научно-технологического развития

Петербург стал одним из лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития за 2021 год. Основной целью создания рейтинга является мотивирование регионов к изменению подходов в развитии научно-технологической среды.

При составлении рейтинга оценивалось более 30 показателей, среди которых – среда для ведения наукоемкого бизнеса и исследователей, работа органов власти. Город занял заслуженное второе место после Москвы, сообщили в Смольном.

В Петербурге запустили большое количество программ направленных на развитие науки и образования. Запустили программы по поддержке компаний, которые занимаются обеспечением технологического суверенитета. Город активно инвестирует в образовательные учреждения и оснащает школы новыми профессиональными лабораториями, что позволяет с малых лет прививать молодежи интерес к науке. Также в Петербурге создается инновационный центр мирового уровня ИТМО Хайпарк.

Научное сообщество и правительство Петербурга ставит перед собой серьезную и амбициозную цель – ускорить научно-технологическое развитие, взрастить новое поколение исследователей и совершить рывок в науке и образовании.