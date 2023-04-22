Петербуржцы все еще остаются должны за капремонт около 5 млрд рублей

С 21 апреля жителям Петербурга начали рассылать уведомления о наличии задолженностей по капремонту. В общей сложности сумма, которую не доплатили горожане, составляет около 5 миллиардов рублей.

Как напомнили в пресс-службе Фонда капремонта Петербурга, с пятницы, 21 апреля, некоторые петербуржцы начнут находить в своих почтовых ящиках уведомления о долге за капремонт. В общей сложности будет направлено примерно 450 тысяч таких оповещений.

Уточняется, что информационное письмо не является досудебной претензией и приходит только тем собственникам, чья сумма долга превышает 100 рублей.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году стартовала масштабная сверка базы Фонда в соответствии с данными Росреестра. Так, сейчас общий долг петербуржцев составляет около 5 миллиардов рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге планировали повысить взносы на капремонт. Предполагалось, что увеличение сумм поможет вовремя закончить все работы.