Петербуржцы пожаловались на неоправданные долги за капремонт

Жители Петербурга начали массово жаловаться на извещения, в которых требуют погасить долги за капитальный ремонт. Однако горожане уверены, что вовремя оплатили квитанции.

Как сообщают "Невские Новости", петербуржцы собираются оспаривать задолженности и пени, которые им назначили за неуплату услуг по капитальному ремонту. Они не согласны с извещениями и считают, что деньги удерживает посредним между фондом МКД и плательщиком.

В группе "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что долги за неуплату капремонта насчитали за период от двух до девяти месяцев. Жителям города настоятельно посоветовали проверят самим все данные по квитанциям перед оплатой.