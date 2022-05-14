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Петербуржцы пожаловались на неоправданные долги за капремонт

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© Фото: Baltphoto

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Жители Петербурга начали массово жаловаться на извещения, в которых требуют погасить долги за капитальный ремонт. Однако горожане уверены, что вовремя оплатили квитанции.

Как сообщают "Невские Новости", петербуржцы собираются оспаривать задолженности и пени, которые им назначили за неуплату услуг по капитальному ремонту. Они не согласны с извещениями и считают, что деньги удерживает посредним между фондом МКД и плательщиком.

В группе "Дежурный по Питеру" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что долги за неуплату капремонта насчитали за период от двух до девяти месяцев. Жителям города настоятельно посоветовали проверят самим все данные по квитанциям перед оплатой.

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