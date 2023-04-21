Подобие дождя в Петербурге после 15 дней без осадков испортило рекорд

В Санкт-Петербурге 15 дней не было вообще никаких осадков, однако едва заметная морось прервала период сухих дней. Теперь 2023 год оказался на четвертой строчке по самому длинному периоду в апреле без осадков.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 20 апреля, на территории Северной столицы прошли кратковременные осадки с количеством 0,0-0,3 мм. Морось продолжалась 10-15 минут почти по всему городу, и этого хватило, чтобы прервать рекорд по количеству сухих дней.

Таким образом, дождей не наблюдалось в Петербурге 15 дней, что является только четвертым значением за весь ряд наблюдений. Колесов напомнил, что в прошлом и позапрошлом веке за апрель выдалось 16 и 17 дней без осадков. Однако такого продолжительного сухого периода на территории региона не встречалось с 1965 года, когда дождя не было 22 дня.

Специалист заметил, что существенные осадки к петербуржцам вернутся только в середине следующей неделе и, вероятнее всего, с похолоданием.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за скандинавского антициклона в Петербурге стало на несколько градусов теплее, но дожди так и не пошли.