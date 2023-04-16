Петербуржцы теперь могут купить корюшку сразу в 12 районах города

В Северной столице стартовал сезон корюшки. Горожане могут приобрести рыбку с огуречным ароматом сразу в 12 районах.

В общей сложности с 15 апреля на территории региона заработали более 40 точек с корюшкой. Полный список мест, где можно купить рыбку, представлен на сайте Комитета имущественных отношений Санкт‑Петербурга.

Сезон корюшки продлится вплоть до 31 мая, однако предлагать путинную рыбу могут и в течение всего года с использованием передвижных средств развозной торговли. Цена продукции зависит от количества и размера. Чаще всего с человека могут попросить от 500 до 800 рублей.

Важно помнить, что брать корюшку нужно только в официально согласованных точках. Покупать рыбу с рук крайне не рекомендуется из-за возможного наличия паразитов в ней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 16 апреля в кафе и ресторанах Петербурга заработали летние террасы.