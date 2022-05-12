Стало известно, где обитает зараженная паразитами корюшка

В Петербурге впервые обнаружили корюшку с личинками паразитов. Как сообщают «Невские Новости», зараженная рыба выловлена в одном месте у островов Приморской бухты в Финском заливе.

В настоящее время специалисты выясняют, почему корюшка оказалась заражена. Для изучения взято 64 эксземпляра.

Начальник отдела организации мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных Управления ветеринарии Ленинградской области Ольга Кузьмина рекомендовала петербуржцам не покупать рыбу с рук на лотках, продавцы которых не имеют необходимых документов на товар. Покупать сезонный петербургский деликатесс стоит только в официально отведенных для торговли местах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе пройдет традиционный праздник корюшки.