Петербуржцы могут достать шпаку и варежки после самого теплого дня апреля

В городе на Неве установился очередной рекорд по самым теплым температурам с начала месяца, однако уже на следующий день с севера вернулся антициклон с очень холодным ветром. Горожане могут задуматься о том, чтобы достать теплые шапки и варежки.

За сутки на территории региона произошло значительно похолодание. Правда, в четверг , 13 апреля, будет еще достаточно тепло, - столбик термометра поднимется до +9 градусов, а в некоторых районах и до +10 градусов. Несмотря на порывы ветра, ситуацию спасает солнце, прогревающее землю.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что накануне выдался самый теплый день с начала месяца. Так, температуры воздуха достигли + 17,3 градусов, однако этот день стал седьмым в ряду самых теплых из всех наблюдений синоптиков.

Петербуржцам напомнили, что на акваториях продолжает разрешаться снежный покров, поэтому 13 апреля можно будет снова увидеть ладожский ледоход по Неве.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что столбик термометра в городе упал до значений, вписывающихся в климатическую норму.