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Два самолета в Таджикистан так и не вылетят из петербургского аэропорта 5 апреля

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© Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

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В расписании петербургского аэропорта 5 апреля изменения коснулись двух рейсов по международному направлению. Несколько самолетов так и не отправятся в страну Центральной Азии.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, было принято решение не выполнять два рейса в Таджикистан. В первом случае за перевозку пассажиров отвечает авиакомпания "Сомон Эйр". Самолет поставлен в расписании на 11:40 и должен был отправиться в Худжанд.

Еще один отмененный рейс сегодня у "Уральских Авиалиний". Воздушное судно в Душанбе не покинет Петербург в 14:45 по мск.

Также стало известно, что в 10:10 на территорию Петербурге не приземлится воздушное судно "Сомон Эйр" из Худжанда.

Остальные рейсы должны быть выполнены выполнить по расписанию. Об изменениях можно узнать на сайте аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне из Пулково не отправили четыре самолета, указанные в расписании. Не состоялся вылет воздушного судна в Анталью, Душанбе, Владивосток и Ереван. 

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