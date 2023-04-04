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Из Петербурга 4 апреля решили не отправлять в запланированное путешествие четыре самолета

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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Во вторник из Пулково не вылетят четыре самолета, указанные в расписании. Известно, что три из них должны были перевезти пассажиров в Анталью.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, 4 апреля изменили время вылета сразу семи рейсов, четыре из которых вовсе отменили. Так, не состоится отправление воздушного судна до Антальи в 03:05 по мск., 07:30 по мск. и 15:10 по мск. За перелет пассажиров должна была отвечать авиакомпания "АЗУР эйр". Также отменили рейс в Душанбе от "Сомон Эйр", - самолет должен был покинуть Петербург около 19:00 вечера.

При этом во вторник задержат отправления самолета из Петербурга во Владивосток от "Уральских Авиалиний". Время перенесли с 09:35 на 10:25. Также в 15:40, а не в 13:30 отправятся путешественники в Ереван. За их перевозку отвечает "FlyOne Armenia".  Воздушное судно в Якутск от "Якутии" вылетит в 22:20, а не 18:05, как планировалось раньше.

По остальным рейсам на вылет в Петербурге изменений пока нет. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в первый день апреля из Петербурге в запланированное путешествие пассажиры самолетов до Антальи и Владикавказа отправились позже. 

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