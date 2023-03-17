Петербуржцы снова стали получать повестки в военкоматы, несмотря на отсутствие официального распоряжения властей

В некоторых регионах России граждане снова начали получать повестки в военкоматы. В Кремле сложившуюся ситуацию объяснили сверкой данных.

О получении оповещений стало известно 16 марта. Тогда в Санкт-Петербурге и еще ряде других регионов начали раздавать повестки в военкоматы. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что случаи вручения повесток зафиксировали в 40 регионах РФ, среди которых Культурная столица, Республика Коми, Архангельская область, Ленобласть, Мурманская область и Псковская область. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что военкоматы активизировались в связи со сверкой данных, а выдача повесток является обычной практикой.

Тем не менее, юрист и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что к повесткам на военные сборы, действительно, возникает много вопросов, учитывая, что такие мероприятия могут проводиться после указа президента. Сейчас же никаких официальных распоряжений не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта прибыл на территорию Санкт-Петербурга и обсудил набор контрактников на службу.