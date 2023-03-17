  • 17 Март 2023
USD 17.03.2023 76.4095 +0.6638
USD ММВБ 13:37 76.6607  
EUR 17.03.2023 81.1418 +0.2655
EUR ММВБ 13:37 81.4061  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцы снова стали получать повестки в военкоматы, несмотря на отсутствие официального распоряжения властей

Автор:


© Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Темы дня

В некоторых регионах России граждане снова начали получать повестки в военкоматы. В Кремле сложившуюся ситуацию объяснили сверкой данных.

О получении оповещений стало известно 16 марта. Тогда в Санкт-Петербурге и еще ряде других регионов начали раздавать повестки в военкоматы. Об этом пишет Neva.Today.

Известно, что случаи вручения повесток зафиксировали в 40 регионах РФ, среди которых Культурная столица, Республика Коми, Архангельская область, Ленобласть, Мурманская область и Псковская область. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что военкоматы активизировались в связи со сверкой данных, а выдача повесток является обычной практикой.

Тем не менее, юрист и руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что к повесткам на военные сборы, действительно, возникает много вопросов, учитывая, что такие мероприятия могут проводиться после указа президента. Сейчас же никаких официальных распоряжений не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта прибыл на территорию Санкт-Петербурга и обсудил набор контрактников на службу.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram