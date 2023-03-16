Дмитрий Медведев в Петербурге провел совещание по набору контрактников на службу

В четверг, 16 марта, заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл на территорию Петербурга и обсудил набор контрактников на службу.

О своем визите в город на Неве Медведев рассказал в Telegram-канале. Уточняется, что в военном комиссариате Ленинградской области было проведено совещание по вопросам набора на контрактную службу.

Кроме того, Медведев осмотрел столовую, где, по словам руководства военкомата, организовано трехразовое питание военнослужащих, а также представлены рабочие кабинеты и койки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в 2023 году на весенний призыв в Петербурге не будут забирать мужчин старше 27 лет.