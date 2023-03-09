Температурные показатели, которые ожидаются в ночь с 9 на 10 марта, могут побить зимний рекорд

Ночь с 9 на 10 марта может стать самой холодной не только за весну, но и за зиму. Тем не менее, днем воздух заметно прогреется, осадков не будет, выглянет солнце и горожане почувствуют легкое дыхание весны.

Так, в предстоящую ночь может установиться рекорд по самым низким температурам в этом время за зиму 2023 года. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился, что по его прогнозам, столбики термометра в центре города могут упасть до -16 и -18 градусов. Однако этому могут помешать облака или западный ветер.

Специалист напомнил, что этой зимой столбики термометра опускались меньше 15 градусов только четыре раза, при этому минимальное значение наблюдалось в январе, когда морозы достигли -17 градусов.