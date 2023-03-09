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Снег и небольшой мороз настигнут петербуржцев 9 марта

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Весна не торопится к петербуржцам и уступает место зимней погоде со снегом и морозами. В четверг снова будет облачно, а температуры могут упасть до -5 градусов.

Город на Неве 9 марта ощутит влияние тыловой, холодной части циклона, уходящего центром на северо-восток Европейской России. На территории региона будет держаться облачная с прояснениями погода, снова пройдёт кратковременный снег.

Столбики термометра задержатся на отметках в -3 и -5 градусов, по области похолодает вплоть до -7 градусов. Также прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет, составив 750 мм рт. ст., однако все равно останется ниже нормы.

Пятница, по словам Леуса, пройдет без существенных осадков, однако придет сильное похолодание ночью, когда температуры упадут до -15 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали о температурных рекордах, которые наблюдались 8 марта. 

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