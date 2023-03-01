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В Пулково 1 марта так и не прилетела один самолет "Уральских Авиалиний"

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© Фото: baltphoto

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Отмененные самолеты не только на вылет, но и на прилет указаны в расписании петербургского аэропорта 1 марта. При этом сильно задержанных рейсов пока не наблюдается.

В среду один самолет так и не долетел до воздушной гавани Санкт-Петербурга, а еще один авиарейс не был отправлен в Москву. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, других изменений в ближайшее время не планируется.

Не отправлять в Петербург решили рейс компании "Уральские Авиалинии" из Куляба. Он был запланирована на четыре утра, но так и не долетел до Петербурга. Также, из Пулково в Шереметьево не вылетел самолет Smartavia, запланированный на 08:25.

Остальные рейсы должны быть выполнены по расписанию. Об изменениях в течение дня можно узнать на сайте Пулково.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что часть самолетов на подлете к Петербургу были вынуждены развернуться и отправиться в обратном направлении. Утром 28 февраля воздушная гавань Северной столицы перестала принимать и выпускать рейсы.

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