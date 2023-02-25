В Петербурге 26 февраля ввели повышенный уровень погодной опасности из-за разбушевавшегося ветра

В Петербурге 26 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим было принято решение ввести повышенный уровень опасности.

Жителей и гостей Северной столицы предупредили, что в воскресенье на территории региона разбушуется ветер, поэтому с утра до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности. Местами порывы северного и северо-восточного ветра могут достичь 15 и даже 18 метров в секунду. Об этом сообщили в Смольном со ссылкой на прогноз специалистов Росгидрометцентра.

Уточняется, что повышенный уровень опасности будет действовать с пяти утра 26 февраля до 23 часов вечера. Горожан просят быть внимательными при нахождении на открытых пространствах и проявлять особую осторожность, находясь за рулем, чтобы избежать ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на последних зимних выходных погоду в Петербурге снова начнет определять очередной циклон, который образуется над территорией Беларуси, а после пройдет мимо города чуть южнее.