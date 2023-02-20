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Петербургские работодатели за год увеличили зарплаты сотрудников на 11%

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© Фото: Pxhere

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По итогам 2022 года заработная плата сотрудников в компаниях Петербурга увеличилась на 11% по сравнению с 2021 годом. Известно, что темп роста дохода у петербуржцев превысил даже ту скорость, с которой изменились зарплаты в столице.

Таким образом, совокупный ежемесячный доход у жителей Культурной столицы за прошлый год достиг 94 693 рубля. По всей России в среднем фактический ежемесячный доход изменился на пять тысяч рублей и достиг 87 947 рублей. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

При этому уточняется, что по сравнению с 2021 годом зарплаты петербуржцев изменились в большую сторону на 11%. Больше всего доходы изменились у менеджеров среднего звена. Их зарплаты подросли на 7% и совокупности достигли 130 315 руб. Следом идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты. Доход первых в общем составил 206 096 рублей за 2022 год, а вторых - 38 335 рублей. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что каждая восьмая компания в Петербурге выдаст премию сотрудникам мужского пола на 23 февраля. 

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