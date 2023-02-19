Каждая восьмая компания Петербурга выдаст премии сотрудникам-мужчина на 23 февраля

Менеджеры по персоналу приняли участие в опросе и рассказали, как в компаниях будут поздравлять сотрудников на 23 февраля и 8 марта.

Как сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob, премии для мужской части сотрудников в честь Дня защитника Отечества выплатят 12% петербургских компаний. А на 8 марта бонусы сотрудницам предоставят 17% организаций.

Стоит отметить, что подарки компании дарят своим сотрудникам чаще, чем выдают премии. Так, презенты на 23 февраля предусмотрены в 43% случаях, а на Международный женский день — в 46%. Чаще подарки дарят рядовым сотрудникам.

Корпоративы на эти два праздника устраиваются не часто. Не планируют торжеств 47% компаний и только 22% намерены отметить праздники. В 7% компаний проведут один объединенный корпоратив, и по 2% компаний проведут два мероприятия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцы стали реже перерабатывать и меньше уделять время рабочим задачам в личное время.