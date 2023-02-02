Жители Петербурга стали реже перерабатывать

Петербуржцы стали реже перерабатывать и меньше уделять время рабочим задачам в личное время. Так, 54% горожан считают, что делать из переработок норму — недопустимо.

Согласно анализу, проведенному сервисом SuperJob, среди петербуржцев, трудящихся на территории работодателя, лишь 8% убеждены, что нужно регулярно трудиться и после окончания рабочего дня. Такого же мнения придерживаются 10% работающих удаленно.

Горожане стали больше придерживаться позиции, что лучше не делать из переработок норму жизни. Такого мнения придерживаются 54% тех, кто ходит на работу, и 57% работающих удаленно. Тех, кто уверен, что все задачи необходимо выполнять только в рабочие часы, получилось поровну на очных и дистанционных работников — по 33%.

Перерабатывать ежедневно приходится 19% сотрудников, посещающих работу, и 17% тех, кто работает из дома. Никогда не работают в личное время 20% трудящихся на территории работодателя и 23% удаленщиков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что аналитики сервиса SuperJob рассказали, что работающие удаленно петербуржцы чаще берут подработку.