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Колесов заметил, что эта короткая морозная неделя будет похожа на новогодние каникулы

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© Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сравнил текущую неделю с январскими каникулами. По словам специалиста, только в это время можно было ощутить похожие по морозам температуры.

В своем Telegram-канале специалист заметил, что в центре Северной столицы 20 февраля уже наблюдалось до -10 и -12 градусов, при этом по окраинам температура воздуха достигала -14 и -16 градусов. В ближайшее время, ночью, столбик термометра в Ленобласти может опуститься вплоть до -20 градусов, а в Петербурге остановиться на -15, что тоже немало. Специалист заметил, что на этой неделе погода повторит новогодние праздники, только солнца будет несколько больше.

Так, антициклон придет в город к середине недели, а уже с 23 и 24 февраля из-за циклона начнет теплеть, пойдет снег, при этом первая половина недели будет без осадков, но более холодной. Атмосферное давление понемногу повысится.

Колесов поделился, что с приходом циклона в городе потеплеет до 0 и -5 градусов. Этого стоит ждать уже во второй половине недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что первый день масленичной недели для петербуржцев пройдет с морозом и снегом. По словам специалиста, это связано с гребнем антициклона. 

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