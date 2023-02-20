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Гребень антициклона в первый день масленичной недели принесет петербуржцам морозы в -6 и -8 градусов

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© Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

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В первый день рабочей недели Северная столица находится под влиянием гребня антициклона. На территории региона 20 февраля ожидаются морозы в -6 и -8 градусов.

Первый день масленичной недели в городе не обещает быть теплым. В своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус поделился, что в течение дня из-за вытянувшегося с северо-востока гребня антициклона на территории города Петра будет облачно, но с небольшими прояснениями, может пройти небольшой снег.

Температура воздуха в понедельник по городу достигнет -4 и -6 градусов, в то время как по области показатели приблизятся к отметке в -8 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, по словам синоптика, похолодает, но существенных осадков не предвидится.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в первую половину февраля на территории Санкт-Петербурга выпало 60% осадков от нормы, но было много солца. 

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