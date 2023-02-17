В 2023 году стартует строительство первого за четыре десятка лета нового разводного моста через Неву

В Санкт-Петербурге впервые за 40 лет начнут строить новый разводной мост через Неву. Специалисты планируют начать работы уже в текущем, 2023, году.

Известно, что речь идет о Большом Смоленском мосте, который в перспективе соединит левобережную и правобережную части Невского района. В пресс-службе Смольного рассказали, что сейчас завершается проектирование объекта, после чего специалисты смогут приступить к его строительству.

На возведение Большого Смоленского моста в бюджете Северной столицы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года предусмотрено более 27 миллиардов рублей, при этом стоимость объекта оценивается в 50 миллиардов рублей. В пресс-службе подчеркнули, что цифры могут быть скорректированы в зависимости от заключения Госэкспертизы.

Отмечается, что Большой Смоленский мост будет рассчитан на шесть полос движения и улучшит транспортную доступность, упрощая поездки на общественном транспорте и автомобилях, для 800 тысяч жителей города.

Новый объект предусмотрен Генеральным планом Петербурга и концепцией развития транспортной системы города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге ради строительства Большого Смоленского моста могут снести восемь зданий на проспекте Обуховской обороны.