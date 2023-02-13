Петербургский синоптик рассказал, что ждать горожанам от погоды на этой неделе

С начала недели в Петербурге будет сухо и тепло, но уже к выходным горожанам стоит подготовиться к очередной порции мороза, который может достичь -3 и -8 градусов.

Главный синоптик города Александр Колесов заметил, что в понедельник, 13 февраля, Северная столица находится в южной части обширного циклона с центром над югом Баренцева моря, который охватил северную часть Европейской территории России и Скандинавию. Из-за этого в город ворвался северо-западный ветер, порывы которого достигают 10-15 м/с. Об этом специалист рассказал в своем Telegram-канале.

Уже завтра ветер и осадки не должны тревожить горожан. На погоду будет влиять антициклон, поэтому первая половина недели пройдет почти без осадков. Правда, к пятнице с запада подойдет очередной атмосферный фронт, поэтому снег снова пойдет.

Колесов предупредил, что к выходным на территорию региона вернется похолодание. Незадолго до этого температура будет держаться близкой к 0 градусов, но после пятницы может понизиться до -3 и -8 градусов, - вернутся циклоны.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в понедельник на территории Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра.