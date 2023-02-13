В Петербурге из-за порывов ветра до 15 м/с 13 февраля введен "желтый" уровень опасности

На территории Санкт-Петербурга 13 февраля действует "желтый" уровень погодной опасности. Известно, что ветер разыгрался накануне вечером, 12 февраля.

Повышенный уровень погодной опасности введен в городе на Неве до вечера понедельника. Так, согласно данным Росгидрометцентра, начиная с 21 часа 12 февраля и до 21 часа 13 февраля в Петербурге порывы ветра могут достигать до 15 м/с. Об этом предупредили в пресс-службе Смольного.

В связи с этим был временно введен повышенный уровень погодной опасности. Петербургское правительство в понедельник не рекомендует автомобилистам пользоваться личным транспортом в связи с высоким риском ДТП. Пешеходам, в свою очередь, необходимо проявлять крайнюю внимательность, выходя на улицу.

Напомним, что "желтый" уровень означат потенциально опасную погоду.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге 13 февраля может быть холодно из-за ветра, даже несмотря на плюсовые температуры. На территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, но местами пройдут осадки.