В первый день рабочей недели город Петера накроет атлантическое тепло

В Санкт-Петербурге ожидается плюсовая температура, но ветрено. В самом начале рабочей недели город окажется под влиянием атлантического тепла.

Из-за теплого сектора циклона, центр которого окажется в южной части акватории Баренцева моря, температура воздуха в Северной столице вновь поднялась выше нуля. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в социальных сетях, что в такой ситуации на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, но местами все же пройдут небольшие осадки.

Показатели термометра остановятся на отметках в +1 и +3 градуса для горожан, и в -1, а также в +4 градуса для жителей области. Ветер ожидается порывистый западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с. При этом атмосферное давление сначала будет падать, но уже во второй половине дня начнёт расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, 14 февраля, существенных осадков не ожидается, температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что синоптики предупредили о сильном ветре в начале трудовой недели.