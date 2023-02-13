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Качество жизни в Петербурге уступает Москве, но выигрывает у других регионов

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© Фото: Baltphoto

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Северная столица забрала серебро в рейтинге по качеству жизни среди всех российских регионов. Первое место осталось за Москвой.

Согласно исследованию специалистов, которое затронуло 67 показателей, отражающих условия существования жителей России и положение дел в социальной сфере, город на Неве занял второе место, набрав 82,3 балла из 100 возможных. Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что город обогнала Москва, - всего столица получила 83 балла. Замыкает тройку лидеров Подмосковье с 78,2 баллами. В перечисленных регионах достаточно высокий уровень социально-экономического развития, а также относительно большие доходы граждан и низкий уровень безработицы.

Также в десятку лучших регионов по качеству жизни вошла Ленобласть, а последними в рейтинге значатся Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге естественная убыль населения за год сократилась более чем на 50%. 

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