Естественная убыль населения в Петербурге за год сократилась более чем на 50%

За прошлый год естественная убыль населения в Северной столице уменьшилась более чем на 50%. Известно, что упала как смертность, так и рождаемость.

Новые данные за 11 месяцев, с января по ноябрь 2022 года, представил Росстат. Выяснилось, что естественная убыль населения за год достигла 12 629 человек и в сравнении с 2021 годом сократилась на 56%.

По подсчетам специалистов, за 11 месяцев в прошлом году родилось 46 525 петербуржцев. При этом за аналогичный период 2021 года на свет появилось 48 846 детей. Так, коэффициент рождаемости снизился с 9,0 до 9,5.

Однако уровень младенческой смертности (да и количество умерших за год горожан в целом) также стал меньше, - показатель изменился на 23%. Так, если в 2021 году из жизни ушли 76 878 человек, то в 2022 году скончались 59 154 петербуржца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за последний десяток лет смертность от сахарного диабета среди россиян увеличилась в пять раз.