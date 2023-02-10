Энергетики Ленобласти рассказали о том, как удалось поддержать детей-сирот и людей с ОВЗ в 2022 году

В Ленобласти подвели итоги масштабной работы энергетиков, направленной на помощь детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями. За прошлый, 2022, год специалисты в компании «ЛОЭСК» провели серию специальных мероприятий.



Так, каждый год областные энергетики занимаются организацией летнего отдыха для детей сотрудников, а также параллельно помогают гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также энергетики стали спонсором мероприятий, которые являются частью новогодней акции для детей-сирот. Благодаря этому малыши смогли получить подарки со сладостями, игрушками, а также наборы для творчества.



Кроме того, в 2022 году, энергетики помогли общественной организации инвалидов «Профессия». Они предоставили новогодние подарки, благодаря чему волонтеры поздравили детей, проводящих дома большую часть времени из-за болезни.



За прошлый год энергетики организовали несколько уроков по правилам безопасности в образовательных учреждениях Ленобласти. Также специалисты помогли с обеспечением необходимыми вещами тихвинский клуб по восточным единоборствам «Ратибор».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в компании «ЛОЭСК» рассказали о планах по ремонту на 2023 год. В общей сложности работы затронут 600 электросетевых объектов.