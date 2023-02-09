За 2023 год в Ленобласти планируют провести ремонт шести сотен электросетевых объектов

В компании «ЛОЭСК» рассказали о планах по ремонту на текущий, 2023, год. В общей сложности работы могут затронуть 600 электросетевых объектов.



Так, специалисты хотят отремонтировать линий электропередач, специальное оборудование, и инфраструктурных здания. Планируется, что энергетики обновят 44 километра воздушных и кабельных линий мощностью 0,4-10 кВ.



Кроме того, специалисты проведут работы на 350 трансформаторных подстанциях и проверят 117 трансформаторов на наличие неполадок.



В АО «ЛОЭСК» подчеркнули, что, согласно плану, на линиях оборудования трансформаторных подстанций мощностью 6-35/0,4 кВ будет капитально отремонтировано 255 ТП. Также будут расчищены трассы ВЛ на площади, которая превышает 63 гектара. Кроме того специалисты проведут ремонт строительной части зданий на 138 объектах электросетевой инфраструктуры.



По словам технического директора компании Нияза Магдеева, аварии на электросетях чаще всего возникают из-за изношенности сетей. Обычно они портились из-за плохого содержания еще в 90-е годы. Однако в последнее время энергетики провели работу, благодаря чему число аварийных отключений уменьшилось в два раза.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Ленобласти за прошлый год специалисты подключили к электросетям около пяти тысяч принимающих устройств мощностью 165,3 МВт.