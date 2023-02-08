Атмосферное давление в Северной столице нормализуется только к пятнице

В Санкт-Петербурге продолжает прогреваться воздух, а давление все еще остается выше нормы. При этом из-за влияния циклонов, смещающихся на восток севернее города, девятого и десятого февраля усилится ветер.

Ситуация изменится только к пятнице, - к петербуржцам вернется зимняя погода. В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в первой половине дня восьмого февраля температура воздуха в Петербурге снова дойдет до плюсовых значений, при этом атмосферное давление хоть и начнет понижаться, нормализоваться сможет только к пятнице.

Девятого и десятого февраля на территории Петербурга ожидается усиление ветра до 8-13 м/с, оттепель и температуры в +1 и +2 градуса. По словам синоптика, уже к выходным погода вернется к зиме. Горожан снова ждет снег, а столбик термометра упадет до -1 и -6 градусов. При этом с понедельника на следующей неделе в Петербурге снова установится оттепель.

Ранее Санкт-Петербург. ру писал, что восьмого февраля Петербург остается на периферии циклона. Этот день для жителей города пройдет с плюсовыми температурами и ветром, достигающим четырех и девяти метров в секунду.