За 2022 год в Северной столице появилось 13 новых брендов одежды и обуви

Торговые центры Северной столицы в 2022 году представили сразу 13 новых брендов одежды, среди которых пять иностранных.

В пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers отметили, что вторая половина прошлого года отметилась замещением ушедших из России компаний, но также на территории города появились новые бренды как своего, так и отечественного производства.

Уже в 2022 году в петербургских торговых центрах можно было увидеть итальянские бренды Loriata, Dan John, Ruck&Maul, а также Royal Rabbit, прибывший из Великобритании, и Guess Kids, который родом из США.

Всего в ТЦ Петербурга заработало сразу 150 магазинов с новыми брендами. При этом на одежду и обувь пришлось около 50%, еще 11 - на товары для детей. Вещи дома и интерьера продавали в 10% открытых магазинов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в конце ноября 147 зарубежных ретейлеров продолжали предоставлять свою продукцию в крупных торговых центрах Петербурга. Предполагалось, что в 2023 году появится больше турецких брендов.