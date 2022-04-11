В Минпромторге определят бренды, для которых разрешат параллельный импорт

В Минпромторге РФ сформируют список брендов, которые разрешат ввозить в страну в рамках так называемого серого импорта, то есть без разрешения правообладателя. Как сообщает РИА Новости, решение коснется не всех брендов, а только тех, которые официально прекратили или приостановили работу на территории России.

Параллельный импорт ранее уже был легализован в России решением правительства. Его целью является удовлетворение спроса россиян на востребованные зарубежные товары.

Как пояснили в Минпромторге, перечень разрешенных для серого импорта товаров составят с учетом предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В него могут войти бренды одежды, обуви, а также другие востребованные зарубежные товары.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что в Смольном оценили зависимость петербургской промышленности от импорта в промежутке от 10 до 70% для различных предприятий.