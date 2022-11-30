В Петербургских ТК продолжают работать магазины 147 зарубежных брендов

В Петербурге в крупных торговых комплексах продолжают работать 147 зарубежных ретейлеров. По прогнозам, в 2023 году появится больше турецких брендов.

В данный момент лидером среди зарубежных стран по количеству представленный в Северной столице брендов является Италия. Так, в ключевых петербургских торговых центрах работает 42 итальянских ретейлера.

В пятерку входят США (21 бренд), Германия (18), Франция (12) и Испания (12). По мнению экспертов, к концу следующего, 2023-го года, скорее всего в городе сократиться присутствие американские бренды, испанские и немецкие, но появится больше турецких ретейлеров. Отмечается, что Италия сохранит лидирующие позиции. Об этом пишет 78.ru.

С начала года торговые центры покинули 16 международных операторов. При этом во втором полугодии 2022 года на рынок Петербурга впервые вышли четыре зарубежных компании.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ретейлер H&M перед закрытием собирался привести новую коллекцию в Россию через Казахстан.