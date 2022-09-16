H&M намерен привезти в РФ новые вещи через Казахстан

Ретейлер H&M планирует продержаться в России как можно дольше. Напомним, что ранее он сообщал об уходе из страны. Стало известно, что новые поставки будут организованы через Казахстан.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостнй, зарубежный ретейлер H&M организовал новый канал поставок в Россию. Завезти новую коллекцию планируют через Казахстан. О том, что компания планирует продержаться подольше в РФ также свидетельствует факт того, что было увеличено число сотрудников на складах.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) также подтвердил, что будут доставлены партии новой одежды.

Напомним, что весной этого года многие зарубежные бренды ушли из России. По словам предпринимателей, пока что никто не смог в полной мере заменить H&M и Zara.