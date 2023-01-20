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На этих выходных к петербуржцам может вернуться солнце, пропавшее на 17 дней

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Северной столице уже 17 дней нет солнца. Специалист предположил, что завтра, 21 января, горожане смогут снова с ним встретиться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что на этих выходных жителей и гостей города ждет достаточно приятная погода. Предполагается, что будет тихо и преимущественно сухо, а температура воздуха даже при минусе не отличится сильными морозами.

По словам Колесова, в субботу, 21 января, к петербуржцам может вернуться солнце. Оно пропало на 17 дней, чего за последние годы не наблюдалось, однако в отдельные дни прошлых лет за первую и вторую декады января оно все же появлялось.

В пятницу, 20 января, над югом и востоком Ленобласти держится атмосферный фронт, который принесет снег, атмосферное давление при этом во второй половине дня  превысит норму. К вечеру на территории Санкт-Петербурга температура опустится до нуля, но ниже -4 и -6 градусов в выходные значения не будут.

С завтрашнего дня погодой в регионе займется антициклон.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге 20 января стало на несколько градусов холоднее, но все еще сохраняется плюсовая температура, а на дорогах города при этом образовалась опасная гололедица.

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