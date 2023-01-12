Четыре самолета "Уральских Авиалиний" 12 января вылетят из Пулково с задержкой

Из петербургского аэропорта Пулково 12 января не вылетят четыре запланированных самолета. Еще семь авиарейсов доставят пассажиров до конечного пункта назначения с опазданем.

Согласно данным онлайн-табло, воздушной гавани города на Неве, четыре самолета авиакомпании "Уральские Авиалинии" в четверг задержат на вылет. Речь идет о маршрутах "Санкт-Петербург - Худжанд" (самолет вылетел в 07:25 вместо 01:00 ночи), "Санкт-Петербург - Бишкек" (самолет отправили в 07:30 вместо 05:50), "Санкт-Петербург - Сочи" (время перенесли с 12:30 на 13:05) и "Санкт-Петербург - Санкт-Петербург - Хабаровск" (время сдвинулось с 13:15 на 13:45).

Также позже запланированного вылетят самолет в Тамбов от "РусЛайн" (в 11:45 вместо 07:30), воздушное судно в Казань от "Северный Ветер" (в 11:30 вместо 08:30) и самолет в Анталью (в 18:15 вместо 14:35).

Еще четыре рейса 12 января в Пулково вовсе отменили. Речь идет о самолетах в Москву, Самарканд, Вологду и Ереван.

По всем остальным маршрутам полеты должны быть выполнены. Обо всех изменения пассажиры могут узнать на сайте петербургского аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в среду утром из аэропорта Пулково на вылет отменили два рейса, один из которых должен был пролететь маршрут по внутреннему направлению, а второй - по международному.