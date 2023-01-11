В среду из петербургского аэропорта не отправили два самолета

Сегодня, 11 января, в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменили два рейса, один из которых должен был осуществить маршрут по внутреннему направление, а второй - по международному.

На сайте воздушной гавани города на Неве указывается, что в среду до конечных пунктов не вылетели самолеты "Петербург - Иваново" и "Петербург - Худжанд". Первый должен был отправиться в 05:25 утра по московскому времена, а второй - в час ночи.

Известно. что перелет до Иваново отвечала авиакомпания "Икар", а пассажиров в Худжанд должны были отправить "Уральские авиалинии".

Также отмены самолеты по этим рейсам на прилет. Из Иваново воздушное судно должно было приземлиться на территорию Пулково около 09:35, а из Худжанда - 12:35 по мск.

Все остальные авиарейсы 11 января должны проследовать без отмен и значительных задержек. Вся актуальная информация в течение дня будет представлена на сайте петербургской воздушной гавани.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что воздушное судно из Перми в Петербург отправили на три с половиной часа позже, чем планировалось, из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы судна.