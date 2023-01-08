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Рейс из Перми в Петербург задержали из-за выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета

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© Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

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Самолет Перми в Северную столицу отправили на три с половиной часа позже, чем планировалось. Всему виной выкатившееся за пределы взлетно-посадочной полосы судно.

Инцидент произошел утром восьмого января. Вылет рейса из Перми в Петербург, который осуществляет Smartavia, перенесли на три с половиной часа из-за инцидента на взлетной полосе аэропорта "Большое Савино" с самолетом авиакомпании "Победа". 

Выяснилось, что из-за сильного снегопада рейс из Перми в Москву изначально перенесли на час, но после самолет так и не смогу взлететь, так как при начале разбега увяз в снегу, а затем выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказали в Telegram-канале "Уральская транспортная прокуратура".

В момент произошедшего на борту находилось 183 пассажира (из них семеро детей), а также шесть членов экипажа. Была проведена срочная эвакуация, к счастью, никто не пострадал.

На девять утра в аэропорту Перми задержали вылет шесть авиарейсов, среди которых и отправление самолета в Петербург. Вылет был запланирован на 7:40 по местному времени, но в итоге посадка началась только в 10:40.. Также на вылет задержали два рейса в Москву, два самолета в Сочи и один в Минеральные Воды.

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что почти на шесть часов отправят пассажиров из Петербурга в Якутск. Также снова отменен вылет из Пулково в Дели.

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