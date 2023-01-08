Рейс из Перми в Петербург задержали из-за выкатившегося за пределы взлетной полосы самолета

Самолет Перми в Северную столицу отправили на три с половиной часа позже, чем планировалось. Всему виной выкатившееся за пределы взлетно-посадочной полосы судно.

Инцидент произошел утром восьмого января. Вылет рейса из Перми в Петербург, который осуществляет Smartavia, перенесли на три с половиной часа из-за инцидента на взлетной полосе аэропорта "Большое Савино" с самолетом авиакомпании "Победа".