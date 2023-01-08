В конце следующей недели в Петербурге снова потеплеет до нуля градусов

В ночь с седьмого на восьмое января в Петербурге синоптики зафиксировали самое сильное похолодание с начала зимы, но уже на следующей неделе температурные показатели могут вернуться к нулю.

Минувшей ночью в центре города температура понизилась до -17 градусов, при этом по окрестностям столбики термометров показывали отметки в -18 и -22 градуса. Сейчас же морозы немного ослабли. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Восьмого января погоду в регионе продолжает определять антициклон, но уже в западной его части. Ветер, который успел поменяться на юго-восточный, в ближайшее время начнет усиливаться.

По словам синоптика, всю первую половину следующей недели в Петербуге будет теплеть, а уже во второй половине температура снова может вернуться к нулю, что произойдет под влиянием обширного западного циклона и теплой воздушной массы пришедшей в Северную столицу.

Также с 10 января снова стоит ждать осадков, которые будут идти с некоторыми перерывом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что восьмого января Северная столица находится на периферии антициклона. По словам синоптика, несмотря на облачность, существенных осадков в течение дня не предвидится.