Главное богослужение в канун Рождества прошло в Казанском соборе Петербурга

Поздно ночью шестого января, в сочельник, на территории Казанского собора прошло Главное Рождественское богослужение.

Божественную литургию святителя Василия Великого провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Об этом сообщиил в официальной группе Казанского собора в соцальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что митрополит провел службу совместно с секретарям епархиального управления протоиереем Сергеем Куксевичем и протоиереем Николаем Преображенским. Кроме того в богослужении приняли участие ключарь собора протоиерей Андрей Герасимов, председатель приходского совета протоиерей Александр Пашков, а также духовенство кафедрального собора и другие священнослужители.

Тропарь и кондак праздника Рождества Христова пропели после отпуста Божественной литургии.

Также митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий поздравил петербуржцев с Рождеством Христовым в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Он напомнил, что Рождество является тем праздником, когда люди наполняются радостью и пытаются поделиться ей с родными и близкими.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в рождественскую ночь метро Северной столицы работало до самого утра, однако вестибюли некоторых станций были закрыты.