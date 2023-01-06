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В рождественскую ночь будет работать петербургское метро

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© Фото: Baltphoto

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В Рождество метрополитен Петербурга и некоторые маршруты наземного транспорта будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в Telegram-канале «Организатор перевозок».

Так, петербуржцы смогут в ночь с 6 на 7 января воспользоваться метрополитеном, а также несколькими автобусными и троллейбусными маршрутами. Однако стоит уточнить, что вестибюли некоторых станций будут закрыты в рождественскую ночь.

Для горожан всю ночь будут курсировать автобусы на маршрутах № 8, 12, 77, 93, 133, 239, 271. Также будут доступны троллейбусы № 23 и 46.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, по  данным онлайн-сервиса OneTwoTrip, Петербург вошел в тройку городов, которые россияне хотели бы посетить на Рождество. На город пришлось 23% всех бронирований гостиниц. В среднем за остановку на ночь в петербургском номере можно отдать 2,5 тысячи рублей.

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